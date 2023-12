Massa Lombarda, incidente: 69enne residente a Imola in gravi condizioni

Un grave incidente stradale questa mattina a Massa Lombarda in via del Trebighino, all’intersezione con via Argine San Paolo, presso la chiesetta dell’Oppio. All’origine di un violento impatto per una mancata precedenza tra veicoli che è all’esame dei rilievi da parte della Polizia Municipale della Bassa Romagna. Per cause in via di accertamento, si è verificato un tremendo scontro tra una Fiat Punto guidata da un 69enne venezuelano residente a Imola e una Citroen C3 condotta da un 53enne marocchino residente a Massa Lombarda. Il 69enne ha avuto la peggio ed è stato trasportato in elimedica in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Meno gravi le ferite riportate dal 53enne, condotto in ambulanza in ospedale.