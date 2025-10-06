Massa Lombarda: incendia i cassonetti dei rifiuti, 21enne incastrato dalle telecamere

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Massa Lombarda hanno denunciato un 21enne, presunto responsabile di incendio. Il tutto ha avuto inizio la notte tra il 21 ed il 22 luglio, quando a Massa Lombarda sono stati incendiati diversi cassonetti per la raccolta della carta. L’evento, che aveva destato particolare allarme tra la popolazione ha indotto i militari ad analizzare diversi filmati ripresi dalle telecamere pubbliche installate lungo le vie principali del paese. Con attenzione è stato ricostruito il percorso seguito del 21enne che tra l’una e le due di notte avrebbe appiccato prima il fuoco ad un cassonetto per rifiuti posto nei pressi di un noto esercizio commerciale del centro storico e poi tentato di incendiare alcuni cartoni adagiati nei pressi di una farmacia, che erano in attesa di essere raccolti.

La svolta si è avuta quando in un video i Carabinieri hanno riconosciuto nel giovane incendiario un ragazzo della zona, che è stato quindi denunciato alla locale Procura della Repubblica per danneggiamento seguito da incendio.