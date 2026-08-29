Massa Lombarda, in giro in auto con un grosso coltello: arrestato 29enne pregiudicato

Nella serata di ieri, a Massa Lombarda, i Carabinieri di Lugo hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 29enne di origini straniere, gravato da precedenti penali e di polizia. L’uomo è ritenuto presunto responsabile del reato di porto di armi per cui non è ammessa licenza.

I militari, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno proceduto al controllo del 29enne mentre viaggiava a bordo di un veicolo. Fin da subito ha assunto un atteggiamento insofferente al controllo, motivo per cui i Carabinieri hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Illuminando l’abitacolo con una torcia, infatti, i militari hanno scorto, nella tasca laterale dello sportello del guidatore, un coltello di grosse dimensioni rivelatosi poi un coltello a scatto in polimero nero lungo 20 centimetri con una lama in acciaio di 9 centimetri e punta acuminata. L’uomo è stato tratto in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia di Lugo, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Ravenna, in attesa del giudizio direttissimo.