Massa Lombarda: il municipio si colora di blu per la Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo

Il Comune di Massa Lombarda, attraverso l’illuminazione con luce di colore blu del Municipio di Piazza Matteotti, aderisce alla Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, sancita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2007 e che si celebra ogni 2 aprile. La Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo mira a sensibilizzare, informare, ma soprattutto promuovere la solidarietà verso le persone con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie, per aprire un varco nel silenzio che solitamente regna attorno a questa condizione.

L’Anci ha accolto l’appello del Presidente della Fondazione italiana per l’autismo e invita tutti i Comuni ad illuminare di blu le facciate dei palazzi dei Municipi italiani al fine di manifestare solidarietà, promuovere conoscenza e rendere visibile la testimonianza della condivisione su una tematica così delicata che colpisce migliaia di famiglie in Italia.