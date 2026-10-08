Massa Lombarda, il baule dell’auto era pieno di pentole, generi alimentari e coltelli rubati: arrestato dai Carabinieri

Nel corso di un controllo stradale a Massa Lombarda, i Carabinieri di Lugo hanno fermato un’autovettura condotta da un 36enne straniero, con a bordo un connazionale 46enne. Durante le fasi di identificazione, è emerso che uno degli occupanti era destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ferrara. La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire nel bagagliaio generi alimentari, prodotti per la pulizia, pentole e coltelli del valore complessivo di circa mille euro, risultati rubati da un supermercato della zona. Entrambi gli occupanti sono stati denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria per ricettazione in concorso. La merce è stata interamente restituita all’avente diritto, l’autovettura è stata sottoposta a sequestro penale, mentre l’uomo destinatario del provvedimento restrittivo è stato arrestato e tradotto alla Casa Circondariale di Ravenna.