Massa Lombarda, folle fuga a 160 all’ora, poi esce dall’auto e minaccia i Carabinieri con un grosso martello: 40enne arrestato

Ieri sera i Carabinieri di Lugo hanno tratto in arresto un 40enne straniero a Massa Lombarda per resistenza a pubblico ufficiale. Nella serata di ieri, verso le 21 i militari hanno notato un’auto che percorreva a bassa velocità destando la loro attenzione.

I Carabinieri hanno deciso di seguire il veicolo per procedere al controllo. Intimato l’alt il conducente inizialmente ha accennato di voler fermarsi ma improvvisamente ha cambiato velocità cercando di eludere il controllo, immettendosi lungo una via molto trafficata. L’inseguimento è durato per alcuni minuti e la vettura ha raggiunto velocità elevate toccando anche i 160 km/h nonostante il limite fosse di 50 km/h, mettendo a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada.

La folle corsa è terminata in una zona periferica del paese quando il conducente ormai seguito a breve distanza dalla gazzella dei carabinieri ha arrestato la marcia. Dal veicolo sono scesi quattro individui ed uno di loro, brandendo un grosso martello, minacciava i militari consentendo agli altri di allontanarsi nei campi. L’uomo è stato tuttavia fermato e al controllo non ha esitato a strattonare i militari che riuscivano però a bloccarlo definitivamente e quindi a trarlo in arresto.

In attesa del giudizio di convalida l’uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Caserma di Lugo. Il Pubblico Ministero, letto il verbale d’arresto, richiedeva la convalida e la misura di custodia cautelare in carcere; il giudice, sentite le parti, accoglieva quanto richiesto dall’Ufficio di Procura e l’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Ravenna.