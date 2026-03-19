Massa Lombarda: esce dai domiciliari per andare a spacciare e finisce in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Lugo hanno arrestato uno straniero di 31 anni, presunto autore di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, insieme ai colleghi delle Stazioni di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno.

L’attività è scaturita dal monitoraggio di alcuni locali pubblici e luoghi di aggregazione nel comune di Massa Lombarda, noti per essere frequentati da abituali assuntori di stupefacenti. Proprio in un servizio di osservazione i Carabinieri hanno notato un giovane nordafricano riconoscendolo subito poiché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. In violazione delle prescrizioni, trovava fuori dalla sia abitazione intento a parlare con altri soggetti. Immediatamente sottoposto a controllo il 31enne veniva trovato in possesso di una dose di hashish già confezionata e pronta per essere ceduta.

La successiva perquisizione, estesa all’abitazione e alla cantina dell’uomo, ha permesso di scoprire una vera e propria base logistica per il confezionamento e lo spaccio di droga. Oltre al materiale per la pesatura ed il “taglio”, i Carabinieri hanno infatti rinvenuto e sequestrato 14 dosi di cocaina pronte alla vendita e 50 grammi della stessa sostanza stupefacente ancora da suddividere, oltre ad un discreto quantitativo di hashish già ripartito in dosi.

L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per i reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed evasione e tradotto presso la Casa Circondariale di Rimini.