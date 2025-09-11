Massa Lombarda, deve sgomberare un immobile e lascia tre strisce di cocaina nel forno a microonde

Deve lasciare un immobile e lascia tre strisce di cocaina nel forno a microonde. I Carabinieri della Stazione di Massa Lombarda hanno denunciato in stato di libertà uno straniero 51enne, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda ha avuto inizio quando i militari si sono recati nel centro di Massa Lombarda in ausilio ad un custode giudiziario che doveva procedere alla liberazione di un immobile, in esecuzione ad un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Ravenna, poiché occupato abusivamente.