Massa Lombarda, deve sgomberare un immobile e lascia tre strisce di cocaina nel forno a microonde

La vicenda ha avuto inizio quando i militari si sono recati nel centro di Massa Lombarda in ausilio ad un custode giudiziario che doveva procedere alla liberazione di un immobile, in esecuzione ad un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Ravenna, poiché occupato abusivamente.

Deve lasciare un immobile e lascia tre strisce di cocaina nel forno a microonde. I Carabinieri della Stazione di Massa Lombarda hanno denunciato in stato di libertà uno straniero 51enne, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante le operazioni, i Carabinieri, appena entrati, identificavano un 51enne straniero che occupava illegalmente l’edificio, già conosciuto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi giudiziari e notavano, sul tavolo della cucina, una banconota arrotolata, che di solito viene utilizzata da chi assume sostanze stupefacenti. Partendo da questo dettaglio è stata eseguita una perquisizione dell’immobile che ha permesso di rinvenire, all’interno di un forno a microonde, un piatto in ceramica con tre strisce di cocaina già pronte all’uso, mentre in un cassetto della cucina altre dosi dello stesso stupefacente, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e diverse banconote ritenute essere il provento dell’attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed il 51enne denunciato alla locale Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.