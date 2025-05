Massa Lombarda: cinque auto in fila dal gommista, ma era abusivo da anni

Prosegue l’attività di contrasto alle imprese non autorizzate da parte della Polizia locale della Bassa Romagna, con due distinte operazioni condotte nei giorni scorsi a Massa Lombarda e a Lugo sul versante della tutela del lavoro regolare; operazioni che hanno portato al sequestro di un’officina meccanica abusiva e alla denuncia di un trasporto di rifiuti illecito.

In particolare, gli agenti della Polizia locale del presidio di Massa Lombarda hanno individuato e posto sotto sequestro un’officina meccanica che svolgeva attività da gommista del tutto abusiva. L’officina, che si presentava come un’abitazione privata, era sprovvista di qualsiasi autorizzazione e operava in totale violazione delle norme di sicurezza più elementari. Al momento del controllo degli agenti, c’erano cinque auto in riparazione, con una dotazione di ponti sollevatori e attrezzature professionali di importante valore economico. È stato tutto posto sotto sequestro e il responsabile, che ha dichiarato che l’attività era in essere da anni, è stato multato con una sanzione amministrativa di 5.132 euro.

La Polizia locale del presidio di Lugo, invece, durante un ordinario servizio di posto di controllo ha fermato un autocarro condotto da un cittadino italiano che trasportava rifiuti ferrosi ed elettronici senza alcuna autorizzazione. Il conducente ha dichiarato di averli ritirati da privati, ammettendo di non essere iscritto all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Di conseguenza, l’automezzo e i rifiuti sono stati posti sotto sequestro e il conducente è stato denunciato a piede libero per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Sarà inoltrata segnalazione alla Guardia di Finanza per gli aspetti fiscali.