Massa Lombarda, Casa della Comunità: inaugurati i nuovi locali

Mercoledì 4 dicembre 2024 molte persone hanno affollato la Casa della Comunità di Massa Lombarda, sia per partecipare all’inaugurazione dei locali di via Baravelli 29, in cui sono collocati gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale, che per l’open day, durante il quale è stato possibile conoscere i servizi presenti ed essere informati sui tanti percorsi attivati sulla prevenzione e la promozione della salute. E’ stata anche l’occasione per presentare i 3 nuovi Infermieri di Famiglia e di Comunità che saranno operativi dalla prossima settimana, potenziando ulteriormente la prossimità della presa in carico dei bisogni di salute dei cittadini di Massa Lombarda.

Durante l’open day sono transitati presso i vari punti ambulatoriali e informativi oltre un centinaio di utenti, molti dei quali si sono sottoposti anche agli screening gratuiti attivati per l’occasione in collaborazione con i servizi specialistici: 10 test rapidi HIV, 6 colloqui con l’ostetrica (in uno è stato eseguito anche il pap test), 12 spirometrie e consulenze pneumologiche, 39 mappe del rischio cardiologico, 39 test rapidi del colesterolo, 3 rilevazioni glicemia, 20 contatti informativi relativi ai percorsi di promozione di sani stili di vita, 2 colloqui con la psicologa di comunità, 3 colloqui con i nuovi Infermieri di Famiglia e di Comunità oltre a diversi accessi al punto informativo dei Medici di Base e della Pediatra.

Gli spazi della Casa della Comunità sono stati recentemente interessati da importanti lavori di riqualificazione: al piano terra la sala d’attesa è stata ampliata e resa più confortevole e accogliente dotandola di un totem elettronico elimina code; più grande anche lo spazio della segreteria dei medici, che attualmente ospita tre postazioni di lavoro; anche al primo piano gli spazi per l’attesa sono stati rimodulati e complessivamente gli ambulatori sono aumentati da 5 a 6.