Massa Lombarda, al cimitero una panchina rosa per ricordare Alice Soli

Nel cimitero di Massa Lombarda adesso c’è un’insolita e piacevole panchina rosa. Proprio il colore preferito della giovane a cui è dedicata. Davanti alla lapide di Alice Soli, la 19enne scomparsa il mese scorso dopo una lunga malattia che combatteva da quando era bambina, è stata posizionata una panchina grazie alle offerte raccolte da amici e commercianti della Bolognina, il quartiere in cui lavora come parrucchiere il padre Francesco. Un gesto simbolico, che ha emozionato i familiari e trovato l’apprezzamento e il sostegno del Comune. A 9 anni le era stato diagnosticato un osteosarcoma alla mandibola, fortunatamente debellato dall’intervento chirurgico. Tuttavia, proprio perché altamente maligno, sarebbe stato troppo rischioso non sottoporsi alla chemioterapia, ma dopo una sola settimana erano arrivati gli effetti collaterali di quei cicli: una grave cardiopatia che il mese scorso se l’è portata via.