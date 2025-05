Massa Lombarda, aggredita in strada davanti alla figlia: “Punita perché non porto il velo”

Insultata, presa a calci e pugni. Il motivo gliel’hanno praticamente detto in faccia, poco prima che la aggredissero davanti alla figlia che assisteva terrorizzata alla scena: “Con gli italiani fa la puttana e a noi non ci caga”. E’ accaduto sabato scorso in via Vittorio Veneto, a Massa Lombarda, all’altezza del Comune. In seguito alla denuncia sporta da una donna di origine algerina, in Italia da tanti anni, i carabinieri hanno identificato il presunto aggressore, che ora rischia l’accusa di lesioni personali. La vittima è una giovane donna di origini arabe, intervistata in un video pubblicato sul sito “L’altra Imola” e diramato via social. E’ certa, spiega, che le ragioni di quella brutale aggressione siano legate al fatto che «non portavo il velo».

