Massa Lombarda, a soli 16 anni spaccia cocaina e hashish e viene arrestato

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lugo. Nel pomeriggio di giovedì 26 febbraio, i militari della Stazione di Massa Lombarda hanno arrestato un sedicenne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attenzione dei militari si è concentrata su un’auto ferma in un parcheggio isolato nei pressi di un centro commerciale. Dopo pochi minuti di osservazione, i Carabinieri hanno assistito a uno scambio sospetto: un giovane a bordo di un monopattino elettrico si è accostato alla vettura, ha infilato il braccio nell’abitacolo per poi dileguarsi rapidamente.

Il giovane – già noto agli operanti – è stato intercettato dai Carabinieri presso la propria abitazione. La perquisizione ha permesso di rinvenire una cospicua somma di denaro contante, di cui il minore non ha saputo giustificare la provenienza.

Il controllo è stato quindi esteso all’abitazione, dove i militari hanno rinvenuto 70 involucri di cocaina già confezionati per la vendita al dettaglio. Le operazioni sono proseguite nel garage, dove sono stati sequestrati altri 25 grammi di cocaina ancora da suddividere e due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 100 grammi. In totale, è stata sequestrata la somma di circa 2.000 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Data la gravità dei fatti e l’ingente quantitativo di stupefacente rinvenuto, il sedicenne è stato dichiarato in arresto. Dell’operazione è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che ha disposto il trasferimento del giovane presso il Centro di Prima Accoglienza di Ancona.

Le indagini dei Carabinieri di Massa Lombarda proseguono ora per identificare eventuali complici e risalire ai canali di approvvigionamento dello stupefacente.