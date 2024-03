Massa Lombarda, a fine lavoro ruba elettrodomestici e li carica nel bagagliaio: denunciato dipendente del discount

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Massa Lombarda hanno denunciato un uomo responsabile di un furto di elettrodomestici ad uso domestico. I militari, in pieno orario notturno, mentre eseguivano vigilanza nella zona industriale di Massa Lombarda, durante un controllo operato a bordo di un’autovettura in transito, hanno rinvenuto, sia all’interno dell’abitacolo che del portabagagli, alcuni accessori ed elettrodomestici vari.

Le immediate indagini hanno permesso di accertare che l’uomo, italiano, dipendente di un magazzino di logistica per un noto supermercato della zona, poco prima di terminare il turno di servizio, aveva prelevato alcuni elettrodomestici presenti per un valore complessivo di circa 400 euro. Il materiale recuperato è stato sottoposto a sequestro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il presunto responsabile indagato in stato di libertà per furto aggravato.