Manuel Agnelli, a Conselice l’incarnazione del rock

CONSELICE

GIANNI ARFELLI

Prosegue con grande successo, in qualche misura sorprendente, almeno nei numeri, Romagna in fiore, la rassegna parallela di Ravenna festival dedicata ai luoghi più colpiti dall’alluvione dello scorso anno.

Dopo il concerto di Daniele Silvestri, che ha portato ben ottomila persone, tra l’altro rispettosissime dell’ambiente, nei terreni della cooperativa agricola Cab Terra a Ravenna, un’altra cooperativa agricola, Cab Massari, ospita sabato 1° giugno alle 16.00 a Conselice un altro grande nome della musica italiana: Manuel Agnelli.

Il cantautore ex leader degli Afterhours, noto anche come conduttore radiotelevisivo e giudice di “XFactor”, arriva tra l’altro con un nuovo, interessante progetto. Sarà infatti a capo di una formazione inedita che comprende Beatrice Antolini (tastiere, basso e voce), Giacomo Rossetti (basso e percussioni) e il duo Little Pieces of Marmelade (Frankie alla chitarra e DD alla batteria), da lui scoperto a “XFactor” 2020.

Il talento di scopritore e valorizzatore di altri artisti è una delle caratteristiche di Agnelli, che fu il primo a credere nei Maneskin, sempre a “XFactor”, contro il parere di molti, e sappiamo com’è finita.

Anche la cantautrice Beatrice Antolini fa parte del “clan Agnelli”, e ha una carriera di tutto rispetto alle spalle, costellata da sei album e prestigiose collaborazioni: oltre a quella con Agnelli ha fatto parte per molti anni della band di Vasco Rossi e l’abbiamo vista in veste di direttrice d’orchestra a Sanremo, tra le altre cose.

Stessa cosa si può dire di Giacomo Rossetti, anche lui cantautore di un certo rilievo, vincitore nel 2018 del premio Pierangelo Bertoli.

Ci siamo dilungati sulla band che accompagna Agnelli perché si tratta di un progetto inedito, e perché il leader non ha molto bisogno di presentazioni, essendo la riconoscibilissima incarnazione del rock italiano degli ultimi trent’anni, di cui è anche un’immagine iconica con i suoi capelli lunghi, spesso a torso nudo. Dopo una lunga militanza con gli Afterhours, il cantautore milanese ha inciso un solo album solista: “Ama il prossimo tuo come te stesso” (2022), che include il singolo “Lo sposo sulla torta”, cantato in duetto con la figlia Emma.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

www.ravennafestival.org