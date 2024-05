Mangiatori di tutto il mondo unitevi: a Massa Lombarda la Sagra del Cappelletto

È in calendario oggi e domani la Sagra del Cappelletto di Massa Lombarda, che ad ogni edizione richiama tantissime persone pronte a gustarsi la favolosa pasta tirata al mattarello dai volontari dell’Associazione volontari e amici dello Ior. Il ricavato viene interamente devoluto a favore dei servizi di assistenza gratuita dei pazienti oncologici, dei progetti di prevenzione nelle scuole e a sostegno della ricerca scientifica che l’organizzazione no-profit fondata nel 1979 dal prof. Dino Amadori porta avanti nell’area di Lugo e dintorni.

L’appuntamento è presso il Centro di Quartiere – Fruges di via IV Novembre 21: il ristorante aprirà oggi solo a cena a partire dalle 18:30, e proseguirà la sua attività il giorno successivo sia a pranzo, dalle ore 12, che a cena, sempre dalle 18:30. Introdotta anche la possibilità dell’asporto a partire da un’ora prima, e fino a 15 minuti prima, dell’apertura della sagra. L’iniziativa vede partecipare persone provenienti non solo dai dintorni di Lugo ma da tutta la Romagna, attirate in quel di Massa Lombarda dal richiamo di colui che è l’assoluto protagonista: “sua maestà il Cappelletto”. Circa cinquanta “azdore” volontarie dello IOR si sono rimboccate le maniche e hanno preparato ben 280 kg di cappelletti: nel menù saranno presenti anche carne con verdure alla griglia e i dolci della miglior tradizione.