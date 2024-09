Maltempo in Romagna, nuovo allarme: tracimazioni di Senio e Lamone anche a Cotignola e Traversara di Bagnacavallo

L’ondata di piena si sposta in pianura. Tracimazioni sono segnalate a Cotignola, dove chi vive entro i 50 metri di distanza dalle sponde del fiume Senio è tenuto ad abbandonare le abitazioni e a trovare una sistemazione alternativa. Chiuso al traffico il ponte di Cotignola mentre nel territorio di Bagnacavallo nella notte sono avvenute le tracimazioni dei fiumi Lamone (zona Muraglione a Boncellino e zona via Torri a Traversara) e Senio (zona via Salara a Cotignola lato Bagnacavallo).

Alle 4 l’Amministrazione ha lanciato un nuovo allarme: “A Traversara l’acqua sta raggiungendo l’abitato di Villanova attraverso i canali di scolo, in particolare Fosso Vetro e Fosso Vecchio. Si invitano anche i cittadini della frazione di Villanova a evacuare urgentemente i piani terra e salire immediatamente ai piani alti. Se non è possibile occorre lasciare l’abitazione e recarsi in un luogo sicuro”.