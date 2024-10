Maltempo in Romagna, la sindaca di Lugo Elena Zannoni: “Previsti accumuli di pioggia sui 50-70 millimetri, scuole e altre attività restano aperte”

La sindaca di Lugo, Elena Zannoni, nell’aggiornamento delle 14, parla di previsione di accumuli di pioggia sui 50-70 millimetri con appunto innalzamenti dei livelli fino a soglia 2, “livello che in condizioni di normalità non rappresenta una minaccia per i nostri Comuni e che, anche in questo caso, prevedono grande attenzione solo nei punti di maggiore fragilità nei quali saranno attuate misure specifiche di salvaguardia”.

Allo stato attuale, spiega, “non si prevedono criticità e per questa ragione per la giornata di domani, 4 ottobre, riteniamo di non disporre la chiusure delle scuole e delle altre attività”. Nel frattempo sono messi in atto e proseguono gli interventi necessari “anche in queste ore”, per gestire al meglio la piena. A Cotignola, per esempio, l’argine del Senio “è stato ripristinato fino alla quota e telonato, ovvero coperto in modo da far sì che l’acqua non eroda il materiale di ripristino”, precisa Zannoni. E’ stato disposto lo svuotamento delle buche Gattelli e del Golfera “in via del tutto precauzionale, già da alcuni giorni” e il livello del Cer-Canale emiliano-romagnolo è stato abbassato a poco più di un metro, il limite massimo possibile. Sono poi state pulite e spurgate la gran parte delle fognature delle zone che hanno subito allagamenti.