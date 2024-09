Maltempo in Romagna, fiumi in piena, evacuazioni anche a Lugo

Anche la Bassa Romagna è con il fiato sospeso per le piene dei fiumi. Alle 4 il Comune di Lugo ha diramato un’allerta per “un sormonto con tracimazione del fiume Senio a Cotignola che potrebbe comportare problemi anche nella zona est della città. Stiamo provvedendo allo spostamento delle persone attualmente ospitate al Pala Sabin presso il Pala Lumagni. Tutti i residenti dell’area compresa tra la zona artigianale dogana e la via Quarantola sono invitati in via precauzionale a salire ai piani alti con acqua, cibo, medicinali, beni di prima necessità, cellulare e caricabatterie”. Alle 5 di giovedì 19 settembre 2024 l’Amministrazione ha poi precisato che al momento sono dirottati sul Pala Lumagni solo i nuovi ospiti del centro di accoglienza. Il Pala Sabin al momento non risulta a rischio. Sarà attivato lo spostamento solo in caso di necessità”.