Maltempo in Romagna, a Lugo allagamenti diffusi, paura per il centro, chiuso il sottopasso di via Felisio

Il Comune di Lugo informa i cittadini che «da una ricognizione sul territorio si evidenziano allagamenti diffusi sulle vie Capucci, Europa (tra via di Giù e via Toscana), via Martiri Senio, via Dalmonte e in larga parte di Lugo sud» e che l’acqua ha raggiunto il sottopasso di via Felisio che è stato chiuso. Di fronte al rischio che possa allagarsi il centro l’Amministrazione invita la popolazione a salire ai piani alti delle abitazioni o a raggiungere il centro di accoglienza alla scuola media Baracca in via Emaldi 1. «Sono già operative - ricorda l’Amministrazione - squadre di soccorso per coloro che necessitano di aiuto per l’evacuazione, in caso di emergenza chiamare il numero 800 072525».