Lugubre pesce d’aprile a Fusignano, signora riceve una lettera: «Pensa per tempo al tuo funerale». L’agenzia di pompe funebri: «Non è opera nostra». E sporge denuncia

Le hanno comunicato di essere stata estratta per ricevere un preventivo gratuito. E fin qui tutti bene. Peccato che nell’intestazione di quel volantino ci fosse il logo di un’impresa funebre che lei stessa conosce molto bene. Quello che doveva pianificare quindi era proprio il suo funerale. E le prime frasi lette lasciavano pochi dubbi: “Con i tempi che corrono, l’età che avanza, pandemie, guerre, inondazioni...non si può dormire sonni tranquilli”. E via dicendo, con tanto di possibilità di finanziamento: “muori oggi e paghi un po’ alla volta”. Forse solo un pesce d’aprile quello recapitato a una signora di Fusignano, ma l’impresa funebre Antolini, di cui era stato utilizzato il nome e il logo, non l’ha presa sul ridere sporgendo denuncia.