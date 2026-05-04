LugoRun, record assoluto di partecipanti

La LugoRun 2026 è stata l’edizione delle conferme. La conferma di una grande partecipazione da tutto il territorio e la conferma che questo evento è ormai entrato nel cuore di tutta la Bassa Romagna come una grande festa collettiva. Sono stati 3.420 i partecipanti complessivi di un lungo momento partito con l’allestimento del Pavaglione già al sabato mattina e concluso con l’arrivo dell’ultimo concorrente della 21K poco prima di mezzogiorno.

Con LugoRun21K che aveva già annunciato il sold out nelle ore precedenti con 520 iscritti, LugoRun Walk, la ludico motoria aperta a tutti, ha raggiunto i 1.300 partecipanti, mentre LugoRun Kids Progetto Scuole ha toccato quota 1.600. Un totale di ben 3.420 partecipanti, nuovo record assoluto, per una manifestazione che ormai ha raggiunto riconoscibilità divenendo appuntamento annuale atteso e immancabile.

Il lungo weekend festivo ha inoltre favorito la partecipazione alla 21K di runner provenienti da ogni parte d’Italia, dalla Liguria alla Puglia, dal Trentino all’Umbria, oltre ad una grandissima adesione da tutta l’Emilia-Romagna.

Un cuore pulsante e colorato, quello di una Lugo affollata da migliaia di persone nelle piazze, con l’esibizione di sbandieratori e musicanti dei quattro rioni della Contesa Estense, la musica di Radio Bruno, i festeggiamenti per i 50 anni di Aari-Cb Lugo associazione di Protezione Civile, le associazioni che hanno presentato le loro attività come l’associazione “Dodicimesi - Facilitazione allo Sviluppo”, la Cardiologia dell’Ospedale di Lugo e l’associazione “Respiriamo insieme”.

Per quanto riguarda i risultati della prova agonistica, tra gli uomini vittoria per Luca Frontali, tesserato Liferunner, che ha fermato il cronometro a 1h 16’13”. Al secondo posto Lorenzo Cappelli dell’Atletica Potenza Picena in 1h 16’ 47” e terzo gradino del podio per Fabio Pagliai in 1h 17’ 26”. In campo femminile invece tris per Giorgia Bonci dopo il successo già ottenuto nel 2024 e nel 2025. La dominatrice di LugoRun, tesserata Gs Lamone, ha concluso le sue fatiche con il riscontro cronometrico di 1h 23’14”. Secondo gradino del podio per Anna Rita Pellizzari, anch’essa del Gs Lamone, in 1h 31’ 50” e terzo per Alice Amadei, tesserata Asd Podisti Cotignola, in 1h 31’ 56”. I risultati della LugoRun21K sono consultabili su: www.endu.net/it/events/lugorun21k.