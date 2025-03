LugoRun 2025, il teatro Rossini nella medaglia celebrativa

Uno dei principali simboli della città sarà rappresentato quest’anno nella medaglia ufficiale dell’edizione 2025 di LugoRun. Proseguendo nel solco tracciato già dal 2022 con il ciclo dei siti storici, culturali e di riferimento della città, ecco il teatro Rossini come protagonista assoluto della manifestazione sportiva in programma il prossimo 4 maggio.

Nel 2022 era stata “Le colonne della vittoria” con la riproduzione del quadriportico del Pavaglione, nel 2023 è toccato ad “Asso dei cieli”, con la dedica al mito di Francesco Baracca e al monumento a lui dedicato, nel 2024 “La Fortezza della vittoria” con il profilo inconfondibile della Rocca Estense di Lugo. Oggi, per il 2025, la medaglia sarà denominata “Il palco dell’orgoglio” con l’omaggio al teatro Rossini.

È stata dunque svelata la medaglia 2025 di LugoRun21K, attesissima da chi ha scelto di collezionare questo premio destinato ai finisher della prova della mezza maratona che si correrà sulle strade romagnole e che nel tempo ha davvero assunto il valore di autentico pezzo d’arte pregiato.

A realizzare la medaglia di questa edizione è stato infatti ancora una volta l’artista Leonardo Pagni, già autore dei precedenti tre monili. Pagni, diplomato all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze e impegnato in passato anche nel restauro di importanti opere come “Il Geremia” del Donatello, oggi disegna per Accessori Service srl e nella sua realtà lavorativa ha portato la passione per il running, tanto da indurre la società veronese ad ampliare il proprio campo di azione aggiungendo ai complementi per la moda anche il settore delle medaglie per manifestazioni sportive. E così la consuetudine avviata nel 2022 proseguirà anche nel 2025 per una vera e propria raccolta dedicata a Lugo.

La medaglia “Il palco dell’orgoglio” per la LugoRun 2025 è dunque una riproduzione dell’interno del teatro Rossini, il più antico fra i teatri comunali dell’Emilia Romagna tuttora esistenti. Edificato tra il 1757 e il 1761 è intitolato a Gioachino Rossini dal 1859. Sottoposto a una serie di ristrutturazioni, le più importanti delle quali nel 1986 e tra il 2019 e il 2022, con lo stop forzato prolungatosi a causa della pandemia da Covid, il Rossini aveva riaperto i battenti a maggio 2029, salvo chiudere nuovamente a un solo anno di distanza perché fortemente danneggiato dall’alluvione del maggio 2023.

Ancora oggi il teatro risulta chiuso al pubblico e sono in corso le opere che consentiranno una nuova riapertura. La medaglia di LugoRun21K vuol dunque essere anche un auspicio di “pronta guarigione” per quello che è certamente uno dei simboli più noti del territorio da quasi tre secoli.

Nel frattempo, proseguono le iscrizioni all’evento in programma il 4 maggio, con il via alla LugoRun21K, mezza maratona competitiva, in programma alle 9 del mattino. Pochi minuti dopo la partenza della LugoRun Walk, ludico motoria per runner o semplici camminatori aperta a tutti. Infine, verso le 9.30 la LugoRun Kids per alunni e famiglie delle scuole Elementari del territorio della Bassa Romagna. Tutte le informazioni dettagliate e le indicazioni sulle iscrizioni alla LUGORUN sono disponibili su www.lugorun.com.