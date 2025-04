Lugo, violenta rissa a colpi di bicchiere: bar chiuso per 15 giorni

Il Questore di Ravenna Lucio Pennella, ha disposto la sospensione della licenza di un pubblico esercizio del forese, con la conseguente chiusura temporanea. Il provvedimento, originato da una segnalazione della Legione Carabinieri Emilia Romagna - Comando Compagnia di Lugo, è stato adottato in seguito a una articolata attività istruttoria della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Ravenna, ed eseguito nei confronti del titolare dell’esercizio nella giornata di oggi, 18 aprile.

I motivi della chiusura risiedono nella tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica. In svariate occasioni gli avventori sono risultate persone pregiudicate e qualche settimana fa, all’interno del pubblico esercizio si è verificato un grave episodio tra due stranieri, tra i quali nel corso di un litigio uno colpiva l’altro al volto con un bicchiere, ferendolo. A causa delle lesioni riportate, il ferito veniva ricoverato in ospedale. Valutata la grave situazione, il Questore ha decretato la sospensione del pubblico esercizio, che resterà chiuso per quindici giorni.