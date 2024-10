Lugo Vintage: rinvio per maltempo, appuntamento al 16-17 novembre

Niente Lugo Vintage nel week-end a causa del maltempo. “A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per il prossimo weekend -si legge in una nota - l’organizzazione del Lugo Vintage Festival si vede costretta a posticipare l’evento. La manifestazione, inizialmente prevista per il 19-20 ottobre 2024, si terrà ora nelle nuove date del 16 e 17 novembre 2024. Gli espositori previsti saranno sempre 300 da tutta Italia e l’attenzione alla qualità espositiva sarà la medesima. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si invita il pubblico a consultare il sito ufficiale e i canali social del festival”.