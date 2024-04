Lugo Vintage Festival: si parte con oltre 300 espositori e migliaia di visitatori

La preview della mostra dedicata a Tonino Folicaldi, in arte Cecè, “L’eleganza di un anticonformista”, alle Pescherie della Rocca, ha anticipato di poche ore l’edizione primaverile di Lugo Vintage Festival, un intero weekend dedicato al retrò di qualità.

Per tutta la giornata di oggi e di domani, fino alle 20, il centro storico della città sarà invaso da 300 espositori e migliaia di visitatori, tutti a caccia del pezzo introvabile, dall’abbigliamento al modernariato, dalle borse e gli accessori ai vinili, ma anche giocattoli, memorabilia e riviste.

Una delle più iconiche, Vogue, ha infatti consacrato la kermesse ideata e organizzata da Angelo Caroli e Ilaria Laghi tra gli appuntamenti imperdibili per gli amanti del vintage.

Per chi volesse ammirare una delle cattedrali della moda del passato, peraltro, torna anche “Mani nel sacco”: all’interno di Angelo Vintage Palace - in corso Garibaldi, a cento metri dalla piazza, si potranno acquistare delle shopping bag (dai 15 ai 35 euro) e riempirle di vestiti.

Per gli eventi collaterali, oltre al party che dalle 18 di stasera trasformerà in un dancefloor i Giardini Pensili della Rocca, c’è tanta curiosità per la mostra tributo a uno dei personaggi iconici della città, Cecè, nella quale sono esposti alcuni dei suoi abiti cult e molti scatti d’autore che lo ritraggono in tutto il suo estro.

Sempre all’interno della mostra, alle 17 sono in programma due talk con ospiti speciali dedicati agli aspetti della moda attuale e non: oggi Maria Luisa Frisa e il celebrity stylist Nick Cerioni, mentre domenica arriverà Antonio Mancinelli.

Alessandro Casadei