Lugo Vintage Festival da record: “Oltre 20mila presenze e il 30 novembre si replica”

Si chiude con un successo oltre ogni precedente l’edizione numero 38 di Lugo Vintage Festival. Stando ai dati degli organizzatori, nello scorso weekend infatti oltre 20mila persone hanno affollato le piazze del centro di Lugo alla ricerca del pezzo unico vintage, sia questo un capo di abbigliamento, una lampada o un giocattolo d’epoca, complice un meteo quasi estivo.

Lugo si conferma davvero essere la capitale del vintage italiana anche in questa ricorrenza autunnale: “ siamo abituati ai grandi numeri quando si parla del vintage festival ma davvero anche noi dell’organizzazione siamo rimasti piacevolmente sgomenti di fronte a così tanta affluenza” dichiara Ilaria Laghi, responsabile organizzativa del festival che aggiunge “ogni anno investiamo sempre di più in promozione e nella qualità dell’offerta del festival, sia per quanto riguarda Vintage per un giorno, il vintage market, che per quanto riguarda l’offerta culturale degli eventi collaterali, e il risultato premia lo sforzo”.

«Quello del Lugo Vintage Festival è un successo che vediamo rinnovarsi e accrescersi ogni anno, ma non bisogna pensare che sia scontato - commenta Gianmarco Rossato, assessore alla Cultura del Comune di Lugo -. C’è tantissimo lavoro dietro a questa iniziativa che fonde con intelligenza la cultura, l’eleganza, l’abbigliamento e il divertimento. Oltre alle capacità e alla professionalità degli organizzatori, che riescono a portare al Pavaglione uno dei più importanti mercati del vintage in regione, va sottolineato l’impegno sinergico del Comune e delle tante associazioni e attività che contribuiscono in prima persona alla riuscita di un evento oltremodo identitario per Lugo, attesissimo in tutto il territorio e capace di rinnovarsi ogni anno. Sono sempre molte, infatti, le iniziative originali che si concretizzano nei weekend del Vintage, riuscendo a coinvolgere nuovo pubblico e far tornare quello affezionato».

Quest’anno il festival più amato dai collezionisti riserva però una sorpresa: il 30 novembre prossimo si svolgerà sotto le logge un’edizione straordinaria con 100 espositori selezionati e molti eventi collaterali. L’edizione sicuramente strizzerà l’occhio al Natale e darà la possibilità di trovare regali sostenibili e originali, senza deludere tutti gli appassionati che da sempre seguono l’evento con fedeltà.

