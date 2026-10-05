Lugo Vintage 2026: un week-end ricchissimo dal 9 all’11 ottobre

Il Vintage Market, diventato celebre in tutta Italia anche grazie alla recensione di Vogue, che lo ha inserito fra i 10 migliori vintage market in Italia, vede in questa edizione affiancarsi un prestigioso sponsor: Ebay. La famosa piattaforma di e-commerce ha scelto infatti il festival lughese per presentare uno dei suoi servizi più innovativi e selezionare alcuni espositori per un workshop professionalizzante, a testimonianza della credibilità raggiunta dall’evento anche grazie alla selezione qualitativa operata negli anni.

In piazza, in occasione di Vintage Per Un Giorno, ci saranno circa 350 espositori provenienti da tutta Italia, con quasi 2 km di banchi selezionati tra abbigliamento vintage, modernariato, creatività, oggettistica e tutto quello che il mondo della memoria può offrire agli appassionati, ai collezionisti ma anche a uffici-stile e addetti al settore, che trovano qui terreno fertile per le loro ricerche.

Un’edizione particolarmente significativa, che si intreccia con il centenario del Museo Francesco Baracca e che vede per la prima volta il Fumetto protagonista della mostra principale allestita nelle Pescherie della Rocca: «Fantastico Baracca. L’aviatore di Lugo e altri supereroi dal mondo dei fumetti» [si veda comunicato stampa della mostra].

Il 10 e 11 ottobre 2026 torna nel cuore di Lugo il Lugo Vintage Festival, giunto alla sua 41ª edizione: un appuntamento che ogni anno porta nel centro storico della città migliaia di visitatori alla ricerca di pezzi di archivio di moda, design, e modernariato.

La serata avrà anche un importante risvolto solidale: il ricavato sarà destinato a sostenere le famiglie del territorio colpite dalla SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica).

Sabato il Chiostro del Carmine sarà nuovamente protagonista con After Party Vol. 3.1, dalle 10 alle 2.

Durante la giornata sono previsti workshop e laboratori gratuiti dedicati ai più giovani, con:

12 Pollici Social Club – Musica solida lab

Masiera Collective – Serigrafia a mano e grafiche su tela

Matilde Bucchi – Laboratorio di scultura e terracotta

Muse – Musica d’insieme e pratiche corporee e vocali

A seguire, numerosi DJ del territorio si alterneranno sullo stage a 360° realizzato dall’artista locale Lorenzo Quadalti: Sushi X Breakfast, RNM, Venera, Darko e Zimò.

Nel pomeriggio, alle 15.30, sarà possibile partecipare alla visita guidata alla Rocca Estense, a cura dell’Ufficio di Promozione Turistica della Bassa Romagna. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria presso lo IAT Bassa Romagna. Partenza dall’Edicola+ in Piazza Martiri.

Tra gli appuntamenti del weekend, sabato 10 e domenica 11 ottobre, alle Logge del Pavaglione, negli spazi dell’ex Negozio La Calza, sarà visitabile “Changes – Spazio David Bowie”, progetto curato da 12 Pollici Social Club APS.

A dieci anni dalla scomparsa, lo spazio rende omaggio a David Bowie, non attraverso un racconto biografico tradizionale ma celebrandone l’unicità e la capacità di trasformazione. Dai personaggi di Ziggy Stardust al Thin White Duke, passando per Aladdin Sane, il progetto racconta un artista che ha fatto del cambiamento una cifra stilistica ed esistenziale. I visual sono a cura di Invisibile Lab. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Lugo.

Sempre sabato e anche domenica, da A.N.G.E.L.O. Vintage Palace, in Corso Garibaldi 59, torna “Mani nel sacco 2.0”, la sfida vintage che invita i partecipanti a scegliere un sacchetto da 20, 35 o 50 euro e a riempirlo, in soli dieci minuti, con capi e accessori vintage e second-hand.

In occasione del festival, il Museo Baracca di via Baracca sarà eccezionalmente aperto con ingresso gratuito, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Alla Sala Baracca della Rocca Estense sarà inoltre visitabile la mostra “Cavalli Vapore. Una moto, un cappotto e una tuta”, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. L’esposizione attraversa, attraverso cimeli e fotografie storiche, la fortuna del cavallino nel mondo dei motori, riportando l’attenzione sull’anima futurista, sportiva e agonistica condivisa dall’automobilismo, dal motociclismo e dall’aeronautica. Tra gli oggetti esposti una moto d’epoca Peugeot dialoga con una fotografia giovanile di Baracca a cavallo della stessa moto, stampata su tessuto grazie alla collaborazione con la Fondazione Dino Zoli Textile di Forlì.

Apre eccezionalmente al pubblico anche l’Oratorio di Sant’Onofrio, in Piazza Trisi, dalle 14 alle 18, con “La cura attraverso l’arte – Museo diffuso dell’arte sanitaria romagnola”. L’AUSL Romagna permetterà di conoscere uno dei nuclei del Museo Diffuso dell’Arte Sanitaria Romagnola, con il nuovo allestimento interattivo realizzato nell’ambito del progetto finanziato dal PR-FESR 2021-2027.