Lugo Vintage 2026: un week-end ricchissimo dal 9 all’11 ottobre

Il 10 e 11 ottobre 2026 torna nel cuore di Lugo il Lugo Vintage Festival, giunto alla sua 41ª edizione: un appuntamento che ogni anno porta nel centro storico della città migliaia di visitatori alla ricerca di pezzi di archivio di moda, design, e modernariato.
Un’edizione particolarmente significativa, che si intreccia con il centenario del Museo Francesco Baracca e che vede per la prima volta il Fumetto protagonista della mostra principale allestita nelle Pescherie della Rocca: «Fantastico Baracca. L’aviatore di Lugo e altri supereroi dal mondo dei fumetti» [si veda comunicato stampa della mostra].
In piazza, in occasione di Vintage Per Un Giorno, ci saranno circa 350 espositori provenienti da tutta Italia, con quasi 2 km di banchi selezionati tra abbigliamento vintage, modernariato, creatività, oggettistica e tutto quello che il mondo della memoria può offrire agli appassionati, ai collezionisti ma anche a uffici-stile e addetti al settore, che trovano qui terreno fertile per le loro ricerche.
Il Vintage Market, diventato celebre in tutta Italia anche grazie alla recensione di Vogue, che lo ha inserito fra i 10 migliori vintage market in Italia, vede in questa edizione affiancarsi un prestigioso sponsor: Ebay. La famosa piattaforma di e-commerce ha scelto infatti il festival lughese per presentare uno dei suoi servizi più innovativi e selezionare alcuni espositori per un workshop professionalizzante, a testimonianza della credibilità raggiunta dall’evento anche grazie alla selezione qualitativa operata negli anni.