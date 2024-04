Lugo Vintage 2024 con 300 espositori: ne parla anche Vogue

È partito il countdown per l’edizione primaverile di Lugo Vintage Festival, un intero weekend dedicato al retrò di qualità e alla voglia di lasciarsi stupire rivivendo gli anni del passato o scoprendone per la prima volta il fascino. E così sia sabato 27 che domenica 28 aprile il centro storico della città sarà letteralmente invaso da 300 espositori, la maggior parte da province e regioni lontane, e migliaia di visitatori, trasfertisti per passione e curiosità, ma anche di professione. Tutti a caccia del pezzo introvabile, dall’abbigliamento al modernariato, dalle borse e gli accessori ai vinili, ma anche giocattoli, riviste e modernariato. Già, perché tra il pubblico della rassegna ideata dal guru del vintage Angelo Caroli e Ilaria Laghi, oltre a chi acquista per indossare, esporre o collezionare, ci sono anche i buyer di molte aziende legate alla moda e al design, ma anche influencer e addetti ai lavori delle più famose riviste del settore. Non è un caso se una delle più iconiche, Vogue, ha consacrato la kermesse lughese tra gli appuntamenti imperdibili a livello nazionale per il mondo del vintage. Un passato che, tuttavia, si rinnova negli anni e guarda al futuro, sia per ciò che sarà esposto che per la programmazione. Oltre alla tanto attesa extra edition di ottobre, ci sarà una nuova area espositiva, quella di Largo Relencini, nella quale questo weekend saranno in mostra anche Vespe e motocicli d’epoca. Confermato inoltre uno degli eventi collaterali tra i più apprezzati: “Mani nel sacco” all’interno di A.N.G.E.L.O. Vintage Palace in corso Garibaldi, che consentirà di acquistare delle shopping bag (dai 15 ai 35 euro) e riempirle di vestiti.

Tra gli appuntamenti da non perdere di questa edizione primaverile c’è sicuramente la mostra “Tonino Cecè Folicaldi. L’eleganza di un anticonformista”, da sabato prossimo al 12 maggio presso le Pescherie della Rocca. All'inaugurazione ad invito di venerdì 26 aprile sarà ospite lo storico attivista Lgbt+ e già deputato Franco Grillini. Oltre al settore dedicato ai vinili in un’area del Pavaglione, la musica sarà la grande protagonista di due diversi eventi serali nei Giardini Pensili della Rocca con altrettanti dj: il venerdì un’anticipazione della festa per i 40 anni dello storico negozio lughese di dischi Flexi, mentre il sabato il party inizierà già dalle 18.

«Siamo sempre più soddisfatti della mole di richieste che riceviamo - sottolinea Ilaria Laghi, la responsabile organizzativa del festival e dello street market che riempie il Pavaglione, le piazze e le vie del centro - e con l’extra edition autunnale daremo la possibilità a molti, dopo anni di attesa, di partecipare. L’ennesimo regalo per il nostro affezionato pubblico». Lugo Vintage Festival, a ingresso libero, si svolgerà dalle 10 alle 20 anche in caso di maltempo.