Lugo, via al restauro della Meridiana dei Popoli

LUGO. Nella mattina di martedì 5 maggio sono iniziati i lavori di restauro della Meridiana dei Popoli, l’opera conclusa nel 2014 dall’artista Mario Nanni, che necessita di un intervento per tornare alle condizioni originarie. Dopo il montaggio dei ponteggi, si avvierà la sabbiatura delle parti da riverniciare e la pulitura dalle incrostazioni, per poi procedere al trattamento delle superfici esposte agli agenti atmosferici.

La Meridiana dei Popoli è alta 21 metri e fu realizzata a seguito di un concorso pubblico indetto dal Comune di Lugo nel 2010, per celebrare i valori fondanti la Repubblica e la Costituzione, ricordando anche le lotte di Liberazione e i valori dell’Europa. Al bando, parteciparono ben 68 artisti e la commissione giudicatrice di alto profilo artistico e professionale, presieduta dal professor Claudio Spadoni, ex direttore del Mar di Ravenna ed eminente storico dell’arte, ha indicato all’unanimità l’opera presentata da Mario Nanni come vincitrice del concorso.

I lavori di restauro, che avranno una durata stimata di un mese, sono interamente finanziati dalla Fondazione Mario Nanni di Bologna.

L’area di cantiere sarà interamente compresa nello spazio verde tra la via Foro Boario e il lato ovest di piazza Garibaldi, senza interferire con la circolazione automobilistica che rimarrà invariata. Il percorso dedicato ai pedoni che attraversa la Meridiana è stato deviato e sono state installate segnalazioni sul posto per indicare il tragitto alternativo.