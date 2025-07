Lugo, via a nuova campagna per migliorare la raccolta della plastica

La raccolta differenziata è in crescita costante e registra percentuali da record in generale in tutto il territorio ravennate gestito da Hera, con una percentuale provinciale che ha superato l’80%. Anche a Lugo la raccolta differenziata è consolidata sopra l’80%.

La sua percentuale di riciclo è storicamente la più bassa in assoluto: si tratta della plastica, uno dei materiali più inquinanti ma purtroppo fanalino di coda per quanto riguarda la qualità nella raccolta differenziata. Per questa ragione, Hera ha deciso di avviare una campagna per migliorare la qualità della plastica partendo dalla Stazione ecologica di Lugo.

Ci sono molti rifiuti che sono fatti di plastica ma non sono imballaggi, e dunque vanno insieme ai rifiuti indifferenziati perché non valorizzabili dal consorzio Corepla. “Trova l’intruso” è proprio l’invito che Hera ha deciso di scrivere sui totem installati all’ingresso delle stazioni ecologiche e sui volantini che vengono distribuiti agli utenti dei centri di raccolta e agli Sportelli Clienti Hera, con l’obiettivo di risolvere i dubbi attraverso informazioni utili sui materiali che vanno nella plastica e quelli che invece no.

Il semaforo verde è per tutto ciò che è un imballaggio in plastica, cioè contiene o avvolge un altro prodotto: per esempio sacchetti in plastica, contenitori in plastica per alimenti come vaschette portauova, per gelato, yogurt, creme, formaggi, dessert, oppure bottiglie che contenevano bevande, bicchieri e piatti di plastica, barattoli, buste, flaconi, polistirolo da imballaggio. Se invece il rifiuto in plastica non è un imballaggio, è un intruso: per esempio i giocattoli di qualsiasi genere, le bacinelle, i materiali in gomma, le posate di plastica usa e getta, le cover dei cellulari, le cartelline portadocumenti, gli imballaggi costituiti da diversi materiali (come carta e plastica insieme). L’invito ai cittadini è anche di scegliere sacchi trasparenti quando portano la plastica alle stazioni ecologiche, in modo che gli operatori possano controllare la correttezza di quanto conferito. Nel 2024 nella provincia di Ravenna i centri di raccolta hanno registrato oltre 450.000 accessi, per un totale di circa 957.000 conferimenti.