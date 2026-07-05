Lugo, verso la conclusione i lavori alla Meridiana dei Popoli

Il restauro è durato il doppio di quanto stimato inizialmente, in tutto due mesi, ma già domani sera il cantiere potrebbe essere smantellato.

Sicuramente martedì sarà possibile ammirare nuovamente la Meridiana dei Popoli, l’imponente opera dell’artista Mario Nanni che dopo undici anni dal suo completamento necessitava di un restauro conservativo. Che in realtà sembra essere stato anche un maquillage: come si può già notare, infatti, il monumento d’acciaio non è più dello stesso colore.

Quel blu scuro un po’ cupo che lo ha sempre contraddistinto adesso è diventato un bianco quasi perlato, che sembra confondersi col cielo.

Guardando in alto, si può notare come anche le varie scritte siano tono su tono, eccezion fatta per pochissime parole e le date, dorate.

Tra le altre novità, che per molti non possono che essere delle migliorie, anche l’illuminazione della stessa opera alta 21 metri, il cui buio ha da sempre destato preoccupazione e qualche interrogativo. Se non altro perché Nanni è considerato un “artista della luce”.

Sarà comunque lo stesso progettista a illustrare nei dettagli cosa è stato fatto con questo restauro conservativo, interamente finanziato dalla sua fondazione e quindi a costo zero per le casse comunali.

Intervento necessario in seguito allo sgretolamento del rivestimento delle pareti iniziato quasi due anni fa, che di fatto aveva reso inguardabile quell’opera: un pessimo biglietto da visita per la città e per lo stesso artista, che dunque si era subito reso disponibile per il ripristino.

Il ripristino, peraltro, doveva iniziare l’estate dello scorso anno, ma era stato rimandato per non rischiare che le alte temperature potessero incidere negativamente sul risultato finale. Problema che, al contrario però, si era ripresentato nell’autunno scorso: ennesimo rinvio alla primavera per scongiurare l’umidità delle nebbie autunnali e lo zero termico.

Scadenza rispettata anche se, quasi come una maledizione, il mese da poco concluso è stato incendiato dal sole più cocente di sempre. Il ponteggio avrà sicuramente mitigato quelle temperature ed entro martedì tutti potranno ammirare nuovamente la Meridiana dei Popoli. A.C.