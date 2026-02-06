Lugo, vede i poliziotti e getta a terra una pistola nascosta in una busta: minorenne arrestato

Lo scorso 30 gennaio, il personale dell’ufficio Anticrimine del Commissariato di Lugo, ha controllato 4 individui, di cui due donne che con un fare sospetto uscivano dal parco del Loto di via Brignani a Lugo.

Dal controllo emergeva che due di questi, un maggiorenne ed un minorenne, già noti alla Forze dell’ordine, trasportavano merce di dubbia provenienza. Il maggiorenne trasportava un forno elettrico a microonde, il minore trasportava una valigia contenente una chitarra elettrica e, tentava di occultare una busta di carta gettandola a terra e spostandola con un piede Gli agenti, insospettiti, procedevano al controllo della busta, constatando che al suo interno vi era una pistola tipo revolver.

Pertanto, i due ragazzi venivano accompagnati al Commissariato, dove si accertava anche che una delle due ragazze, minorenne, risultava essersi allontanata da una comunità per minori nel nord Italia.

Il minore veniva indagato in stato di arresto per il possesso e porto abusivo di arma clandestina e ricettazione e, accompagnato presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna presso il Centro di Prima Accoglienza di Ancona. Come disposto in udienza di convalida, è stato successivamente collocato in comunità. Per quanto riguarda il maggiorenne veniva denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione, mentre la minore veniva affidata al Pronto Intervento Sociale dell’Unione della Bassa Romagna.