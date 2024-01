Lugo, vandali mutilano la statua del Bambin Gesù e distruggono decorazioni natalizie

Nel Capodanno di Lugo si registra purtroppo anche un grave atto vandalico, che ha mutilato la statua del presepe del Bambin Gesù, finito senza un braccio e con la testa tagliata.

Impossibile sapere se vittima della folle pioggia di petardi che ha trasformato il Pavaglione in un campo di battaglia o semplicemente l’atto di forza di chi con disprezzo ha frantumato quella statuina del presepe allestito sotto il grande albero di Natale.

Verso sera, tuttavia, qualcuno ha ritrovato o riportato l’arto mancante e ha provato a ricomporre la statuina. Ma lo sfregio resta.

A finire martoriate sotto l’esplosione dei botti sono state anche ben sette delle enormi e gommose palle di Natale che da alcune settimane addobbavano il centro storico.

Nulla hanno potuto le cinque all’interno del Pavaglione, così come le due ai piedi della Rocca. A ridurle in quelle condizioni potrebbe – il condizionale è d’obbligo e saranno eventualmente le indagini delle forze dell’ordine a risalire agli autori – essere stata una baby gang composta da meno di dieci ragazzini dall’apparente età di 14-16 anni.

Sono loro infatti che alcuni esercenti poco prima hanno visto e redarguito: «I soliti noti – dicono preferendo rimanere nell’anonimato per evitare spiacevoli ritorsioni – che non hanno mai smesso di saltarci sopra, prenderle a calci e infine usarle come bersaglio per i loro petardi nel giorno di festa».

Quello scenario ha subito indignato tutta la cittadinanza, dando il via a una pioggia di polemiche.