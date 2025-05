Lugo, ustionato mentre utilizza il barbecue nel giardino di casa

È ancora ricoverato nel Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena l’ultraottantenne lughese che giovedì sera è stato avvolto dalle fiamme del suo barbecue.

E così quella che doveva essere una spensierata grigliata nel cortiletto di quella casa al civico 10 di via Puccini, una traversa di Cardinal Bertazzoli, verso le 19 si è trasformata in una mezza tragedia.

Provvidenziale, almeno secondo le prime indiscrezioni, pare essere stato il primo e decisivo soccorso dell’anziana moglie, che avrebbe soffocato con una coperta quelle lingue di fuoco che stavano avvolgendo il corpo del marito di 85 anni.

Così come decisivo è stato l’intervento del personale del 118, che in una manciata di minuti è arrivato sul posto a sirene spiegate.

Mentre i sanitari scesi dall’automedica provvedevano a stabilizzare il ferito, che però non ha mai perso conoscenza, i colleghi dell’ambulanza provvedevano a caricarlo sul mezzo e sfrecciare in direzione del nosocomio cesenate in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della Polizia locale della Bassa Romagna che i carabinieri del locale comando, mentre dal vicino distaccamento è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco che ha provveduto a estinguere quel piccolo rogo che ancora ardeva nel barbecue.

È da lì che sarebbe scaturito l’incidente domestico: probabilmente un ritorno di fiamma causato dall’alcol utilizzato maldestramente per l’accensione del fuoco, che ha avvolto gli abiti dell’anziano e di conseguenza ciò che c’era sotto.

Provocandogli gravissime ustioni per le quali ancora non si possono conoscere i tempi di guarigione.