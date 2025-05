Lugo, ustionato dal barbecue il primo maggio: muore 21 giorni dopo il ricovero

Ustionato durante la grigliata dell’1 maggio, è morto 21 giorni dopo. L’incidente avvenuto la sera della Festa dei lavoratori al civico 10 di via Puccini a Lugo, si è trasformata in lutto: non ce l’ha fatta Roberto Capra , 85 anni. E’ deceduto ieri mattina al “Bufalini” di Cesena, dove era stato trasportato con ustioni sul 70% del corpo.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Lugo e della Polizia locale, la sera dell’incidente, intorno alle 19, l’anziano voleva ravvivare la brace.

Avrebbe spruzzato alcool etilico direttamente dalla bottiglia, pratica purtroppo ancora diffusa ma pericolosissima. Il ritorno di fiamma lo ha investito come in un’esplosione che ha impregnato i vestiti provocandogli ustioni di secondo e terzo grado su quasi tutto il corpo. La prima a intervenire sarebbe stata la moglie, che con una coperta aveva soffocato le lingue di fuoco.

In pochi minuti in via Puccini sono arrivati automedica e ambulanza del 118, oltre a una squadra dei Vigili del fuoco e i carabinieri della locale Stazione, che hanno ricostruito l’accaduto. Nel frattempo, stabilizzato sul posto, l’85enne è stato trasportato in codice di massima gravità al Centro grandi ustionati del nosocomio cesenate, dove è arrivato cosciente ma in stato di shock. Qui i medici hanno tentato l’impossibile nei giorni successivi. Malgrado gli sforzi, le complicanze dovute alle ustioni diffuse non gli hanno lasciato scampo, portando a decesso ieri mattina.

Il personale medico ha informato i familiari dell’anziano e nei prossimi giorni la salma verrà restituita alla famiglia per le esequie.