Lugo, Unitec festeggia i 100 anni con un asilo aziendale: “Aperto 12 mesi all’anno anche per le famiglie del territorio”

Unitec, nota azienda lughese che quest’anno celebra i 100 anni di attività, è lieta di annunciare l’apertura servizio educativo aziendale “Unitec for Kids”, dedicato ai bambini dai 12 mesi ai 6 anni che, completate le procedure di autorizzazione attualmente in corso, aprirà il prossimo 16 settembre. Questo innovativo progetto di welfare aziendale – che sarà illustrato in un evento di open day il prossimo 5 settembre - è stato sviluppato per offrire un servizio di eccellenza ai figli dei collaboratori di UNITEC e delle famiglie del territorio, dando continuità all’impegno dell’azienda nel supportare la comunità locale. La gestione del servizio educativo aziendale è affidata alla Cooperativa Sociale Zerocento ONLUS, che vanta un’esperienza consolidata nella progettazione e gestione dei servizi per l’infanzia.

Un progetto educativo all’avanguardia

Il progetto educativo di “Unitec for Kids” promuove un approccio olistico e multidisciplinare, valorizzando l’importanza della socializzazione fra età diverse, dell’apprendimento all’aria aperta e della partecipazione attiva delle bambine e dei bambini alle esperienze di gioco. Le attività quotidiane includono esperienze pittoriche, manipolative, simboliche, di lettura e molto altro, in un ambiente che favorisce la creatività e lo sviluppo psicomotorio.

Orari e servizi flessibili

Si tratta di un progetto che è stato pensato per agevolare l’equilibrio tra vita professionale e vita familiare e per questo coprirà̀ una fascia oraria in linea con gli orari di lavoro delle famiglie: dal lunedì̀ al venerdì̀, dalle 7.30 alle 18.00, con possibilità anche di accesso al servizio con orario part-time (dalle 7:30 alle 14:30).

Il servizio sarà attivo 12 mesi all’anno, inclusi agosto e dicembre, garantendo continuità e supporto costante alle famiglie.

Iscrizioni aperte per le famiglie del territorio