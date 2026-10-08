Lugo, una serra di marijuana nel giardino di casa: 26enne denunciato

Nel corso di un servizio di perlustrazione a Lugo, i Carabinieri hanno notato all’interno del giardino di pertinenza di un’abitazione, riconducibile a un 26enne del luogo, una serra artigianale con piante di marijuana. La conseguente perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 40 grammi della medesima sostanza e una dose di cocaina, oltre a un essiccatoio completo di lampada alogena, impianto di aerazione e termostato, installato all’interno di un vano dell’immobile. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti, e quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.