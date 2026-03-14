Lugo, un nuovo macchinario per la pulizia del centro storico

Si tratta di un aspiratore elettrico di nuova generazione, in grado di pulire ancora meglio il cuore della città (zona Pavaglione e limitrofe). Questo servizio integrativo di pulizia, richiesto dal Comune, verrà svolto tutti i giorni, escluso il mercoledì (giorno di mercato), di norma alla mattina, dagli operatori incaricati della gestione del servizio di pulizia in città, nell’ambito del Raggruppamento Temporaneo di Imprese concessionario del Servizio costituito da Hera, Consorzio Formula Ambiente e Coop. Ciclat.

Da lunedì arriverà una nuova macchina, che verrà utilizzata per una pulizia quotidiana a supporto delle attuali attività manuali e riguardanti il centro di Lugo, che aspira rifiuti e neutralizza i cattivi odori, contribuendo a rendere l’ambiente più pulito.

«Si tratta di un macchinario molto silenzioso, in grado di raccogliere tutti i rifiuti con la massima efficienza, anche quelli più minuziosi che si insinuano negli angoli degli edifici e in interstizi particolari (per esempio i mozziconi di sigaretta) - spiegano da Hera nel presentare l’aspiratore pronto a entrare in servizio a partire da lunedì -. Inoltre permette anche lavaggi con enzimi liquidi in grado di abbattere odori, con particolare attenzione alle deiezioni canine».

Le attività sono state pianificate tenendo come priorità il Pavaglione e le relative logge, passando successivamente alle piazze e vie limitrofe: i primi giorni verrà svolta un’attività di pulizia straordinaria, che consentirà poi di velocizzare le operazioni nelle settimane successive.