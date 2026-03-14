Lugo, un nuovo macchinario per la pulizia del centro storico

Da lunedì arriverà una nuova macchina, che verrà utilizzata per una pulizia quotidiana a supporto delle attuali attività manuali e riguardanti il centro di Lugo, che aspira rifiuti e neutralizza i cattivi odori, contribuendo a rendere l’ambiente più pulito.
Si tratta di un aspiratore elettrico di nuova generazione, in grado di pulire ancora meglio il cuore della città (zona Pavaglione e limitrofe). Questo servizio integrativo di pulizia, richiesto dal Comune, verrà svolto tutti i giorni, escluso il mercoledì (giorno di mercato), di norma alla mattina, dagli operatori incaricati della gestione del servizio di pulizia in città, nell’ambito del Raggruppamento Temporaneo di Imprese concessionario del Servizio costituito da Hera, Consorzio Formula Ambiente e Coop. Ciclat.