Lugo, un nuovo elettrocardiografo per la Cardiologia dell’ospedale

In ospedale si è tenuta la cerimonia di ringraziamento per la donazione di un elettrocardiografo a favore del servizio di Cardiologia, un gesto di solidarietà reso possibile grazie all’impegno della Confartigianato.

«L’elettrocardiografo portatile è destinato alla realizzazione del progetto sul territorio “Percorso donna on the job” – ha dichiarato la direttrice del servizio Cardiologia di Lugo Giulia Ricci Lucchi -. Grazie a questo prezioso contributo, sarà possibile potenziare in modo significativo le attività di prevenzione e monitoraggio cardiologico, migliorando l’accesso ai servizi sanitari e la qualità dell’assistenza rivolta alla comunità. La disponibilità di questa strumentazione rappresenta un valore fondamentale per il successo del progetto e per il raggiungimento dei suoi obiettivi».

Il progetto intende realizzare, nell’ambito delle aziende della Bassa Romagna che afferiscono alla Confartigianato, lo screening del rischio cardiovascolare nelle donne lavoratrici, entrando direttamente nelle aziende, favorendo così l’equità, la prossimità e la prevenzione.

«Questa donazione, segno di sensibilità e attenzione verso la salute del territorio - ha aggiunto la direttrice -, testimonia un forte senso di responsabilità sociale e un concreto impegno a favore del benessere collettivo».

«Da molti anni si parla di medicina di genere, ma pochissime persone conoscono le differenze tra come viene curato un uomo e come viene curata una donna ed i risvolti che ci possono essere - ha dichiarato la presidente provinciale di Confartigianato Imprese Ravenna Emanuela Bacchilega.- Considerando quindi quanto sia un fattore importante la prevenzione, noi che come Confartigianato teniamo ad affermare in ogni campo i valori del ben fatto, dell’attenzione alle persone, di mettere al centro la persona e la valorizzazione delle competenze, aderendo al progetto ‘Donna on the job’ abbiamo deciso di affiancare i professionisti della medicina che in questo territorio, all’interno dei nostri ospedali, fanno un lavoro egregio di grande professionalità ed impegno. Lo abbiamo fatto cercando di offrire un punto di partenza ad un progetto importante che si svilupperà all’interno delle nostre aziende, specialmente quelle legate alla Bassa Romagna, dove avremo una collaborazione con il team della dottoressa Ricci Lucchi, portando avanti questa campagna di prevenzione che potrà solo essere un vantaggio per la società e per lo sviluppo economico. Perché la prevenzione è fondamentale, sia per le famiglie che per le imprese».

«Siamo stati molto felici di donare all’Ausl della Romagna questo cardio ecografo portatile - ha continuato il segretario di Confartigianato Imprese Ravenna Tiziano Samorè - perché è lo strumento che permetterà al team della dott.ssa Ricci Lucchi di recarsi direttamente presso le aziende per l’attività di prevenzione cardiologica. E siccome spesso, tra impegni familiari e lavorativi, sono proprio le donne a controllarsi di meno su questo versante della salute, come Confartigianato siamo certi di aver fatto qualcosa di davvero concreto per agire sui fattori di rischio, intercettarli precocemente, quindi per poterli poi trattare in modo che abbassino il rischio cardiovascolare per il futuro».

«Un nuovo elettrocardiografo per l’ospedale è un dono prezioso, per il quale naturalmente ringraziamo Confartgianato, anche per l’attenzione e la sensibilità che già in passato ha mostrato sui temi della salute pubblica – ha commentato infine l’assessora del Comune di Lugo Daniela Geminiani -. La dotazione di strumenti di un ospedale non è mai troppa e in ambito cardiologico è importante tanto intervenire in urgenza quanto monitorare progressivamente lo stato di salute dei pazienti, quindi c’è un utilizzo costante delle strumentazioni, peraltro a servizio di persone di ogni età. La tutela della salute pubblica è infatti un percorso che accompagna la vita di tutti i cittadini». M.S.