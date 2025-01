Lugo, un milione di euro per tre interventi sulla mobilità ciclabile

Un milione di euro per migliorare la viabilità in centro: il Comune di Lugo ha in programma tre interventi diffusi di mobilità ciclabile urbana di collegamento ai percorsi esistenti e al percorso d’interesse regionale (la ciclovia Bologna-Ravenna) di prossima attuazione.

I comparti interessati dai progetti sono a Lugo centro via Brunelli, dove sarà realizzata una connessione con le scuole «Capucci» e «Gherardi», con lo scopo di scongiurare il parcheggio selvaggio delle auto.

Sempre a Lugo centro, il comparto di via Malerbi per la connessione della scuola «Garibaldi» l’istituto «Sacro cuore» e la scuola di musica «Malerbi».

A Lugo ovest e Lugo nord sarà realizzata una connessione tra la scuola «Corelli» e la futura scuola «La Filastrocca» ora in costruzione, che interesserà le vie Canaletto, De’ Brozzi, Corelli, Da Ponte.

I progetti saranno realizzati grazie al bando regionale per la promozione della mobilità ciclabile rivolto ai Comuni con popolazione superiore a 30mila abitanti 2024-2027, attraverso il quale la città di Lugo si è aggiudicata un contributo di 656.191 euro. La restante quota di 343.808 euro sarà invece a carico del Comune.

«Questi interventi sono finalizzati a favorire la mobilità ciclabile urbana e a incentivare gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro tramite il miglioramento e il completamento dei percorsi esistenti - sottolineano il vicesindaco Luigi Pezzi e Veronica Valmori, assessora ai Lavori pubblici -. I percorsi individuati oggi risultano di difficile percorrenza per chi soffre di disabilità motoria si interverrà anche sull’abbattimento delle barriere architettoniche in linea con il Pau (Piano accessibilità urbana)».

Nel 2025 saranno realizzati gli interventi necessari sui sottoservizi, mentre i lavori saranno realizzati nel corso del 2026.