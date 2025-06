Lugo, un mese di grandi eventi culturali: musica, arte, spettacoli, esposizioni

In attesa dei “Mercoledì sotto le stelle” che torneranno ad animare il centro di Lugo il prossimo mese, altre star potranno essere ammirate in città: sono quelle della musica, dello spettacolo, dell’arte e della cultura pronte ad esibirsi in altrettante prestigiose rassegne.

Nel giro di nemmeno una settimana tornano infatti Ravenna Festival e Lugocontemporanea, di poco preceduti da un’anteprima del tutto eccezionale, quella della 25^ edizione di Emilia Romagna Festival: una prima esecuzione assoluta, in programma giovedì alle 21.30, nella piazza che porta il nome dell’eroico aviatore di cui si celebra l’anniversario della morte. E in scena andrà proprio “Il Piccolo Principe”, capolavoro intramontabile di Antoine de Saint Exupéry, nella nuova versione curata dall’attrice e interprete Vanessa Gravina, accompagnata al pianoforte da Corrado De Bernart.

Il giorno successivo, venerdì 20 giugno, inaugura ufficialmente la XXI edizione di Lugocontemporanea, ciclo di eventi e iniziative curato da John De Leo e Monia Mosconi dedicato ai linguaggi contemporanei e alle contaminazioni tra le arti, per il quale è stato scelto come titolo “EducAid”, una riflessione sul connubio tra le parole educare e aiutare.

Peraltro, il primo concerto della rassegna darà il via anche alla triplice tappa lughese del Ravenna Festival, che nel weekend trasformerà il Pavaglione in un enorme palcoscenico a cielo aperto.

Venerdì prossimo nel settecentesco quadriportico la prima italiana di “The Passion of Octavius Catto” del compositore e pianista statunitense Uri Caine, dedicata all’attivista afroamericano Octavius Catto che venne assassinato a Philadelphia durante il tumultuoso Election Day del 10 ottobre 1871; sabato l’accoppiata jazz Enrico Rava e Stefano Bollani mentre per il gran finale, domenica 22 giugno, il concerto di Malika Ayane con l’orchestra La Corelli. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30.

Nel fine settimana successivo si concluderanno invece i live di Lugocontemporanea: alle 21 di venerdì 27 giugno la relazione dello scienziato e saggista Stefano Mancuso su “Fitopolis” e il futuro dei paesaggi cittadini nell’era del cambiamento climatico, seguito alle 22.30 dal duo formato da Giulia Barba (clarinetto basso, elettronica) e Marta Raviglia «La Grazia dell’informe».

Sabato 28, sempre alle 21, al Carmine suonerà invece Valeria Sturba, esperta suonatrice di theremin, con “La Musica diSturba”, mentre alle 22.30 seguirà il concerto del Quartetto Mirus.

Sarà visibile fino al 20 luglio invece la mostra di Denis Riva dal titolo “Carte ferite/Carte medicate”, l’evento che inaugurerà venerdì prossimo alle 19 la XXI edizione di Lugocontemporanea. All’interno delle Pescherie della Rocca saranno esposte 40 carte, tra disegno, pittura e collage, realizzate appositamente e con un particolare procedimento. A dare il via al vernissage sarà un’esclusiva performance musicale che avrà per protagonisti John De Leo, Enrico Salvi (aka Drigo dei Negrita alla chitarra elettrica) e Franco Naddei. A.CASA.