Lugo, un mercoledì da vivere sotto le stelle: spettacoli, eventi, shopping

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Il centro storico di Lugo si prepara stasera a un nuovo appuntamento con i “Mercoledì sotto le stelle”, all’insegna dello shopping all’aperto, dello spettacolo, dell’animazione e dell’associazionismo.

Come sempre la serata sarà aperta dai rioni della Contesa estense, che alle 20.30 sfileranno in parata per le vie del centro (sarà il turno del rione Madonna delle Stuoie), e chiuderanno alle 23.

Lo spettacolo di punta, in programma alle 21 presso il monumento a Francesco Baracca, sarà “I pattini prendono il volo... viaggio intorno al mondo!” a cura di Up&Down.

All’interno del Pavaglione ci saranno le logge del gusto, con il “Mercato del cibo giusto” di Campagna Amica e Coldiretti. Il palco centrale del quadriportico sarà tutto per il concerto “Onda rosa indipendente” a cura di Rumore di Fondo.

Serata speciale alla biblioteca Trisi, aperta in via straordinaria dalle 21 alle 23 e dove alle 21.30 è in programma lo spettacolo al buio “Appuntamento col signor Nessuno”, con Alfonso Cuccurullo, Federico Squassabia e Vito Baroncini, tra narrazione, lavagna luminosa e musica dal vivo dai 4 anni in su.

La Trisi presenterà inoltre “Fragore”, un nuovo gioco di caccia al tesoro interattiva dedicato alla storia della città. Tre illustri personaggi lughesi - Francesco Baracca, Ernesta Galletti Stoppa e Agostino Codazzi - sono tornati dal passato: spaventati dal mondo di oggi, hanno deciso di organizzare una missione di pace. I partecipanti dovranno aiutarli a realizzare questa missione esplorando luoghi simbolo della città di Lugo, a caccia di codici qr che consentiranno di avanzare nel gioco. Ogni tappa sarà occasione per conoscere anche qualcosa in più sulla storia di Lugo. La partenza della caccia al tesoro sarà alle 20.30 dall’Edicola+ in piazza Baracca, punto informativo turistico dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna recentemente inaugurato, nonché prima tappa del gioco. Chi riuscirà a completare il gioco nel corso della serata, al termine della caccia al tesoro potrà ritirare un gadget omaggio alla biblioteca Trisi. La caccia al tesoro di “Fragore” potrà successivamente essere giocata liberamente da chiunque, in qualsiasi momento, poiché i codici qr sono nascosti in luoghi del centro sempre accessibili. “Fragore” è anche un gioco di carte, che può essere giocato in biblioteca.

Attorno al Pavaglione, nell’area di largo della Repubblica troveranno spazio gli stand delle associazioni di volontariato, i food truck di Gnocco n’roll, Franzoni dolciumi goloserie e La piadina di Elena, e la novità di “Largo alle danze”, dove ogni mercoledì sera sarà possibile ballare liberamente, stasera con “Sulle ali del valzer, danze ottocentesche e scozzesi in onore di Francesco Baracca» a cura di Società di danza - Circolo di Romagna.

Nelle piazze Trisi e Cavour ci saranno i punti informativi e le esibizioni delle numerose società sportive di Lugo e dintorni, quest’anno in un numero anche superiore al passato. Quanto alla piccola gastronomia, sono allestiti numerosi punti in tutto il centro storico, da Mani in pasta al Gingerino, fino alla pizzeria del Giardino e alla frutteria del Divino in piazza Trisi.

I “Mercoledì sotto le stelle” sono poi sinonimo stesso di mercatini, dei bambini e degli hobbisti, ospitati lungo le principali arterie del centro: via Baracca, via Codazzi, corso Garibaldi e piazza Trisi nella parte prossima al chiostro del Carmine. In via Baracca sarà attivo il punto beverage della Contrada del Ghetto e ci sarà lo showcase del rapper Sam6, in collaborazione con il Comitato di via Baracca, mentre in corso Garibaldi suoneranno i Whimistical Bees.

Ai più piccoli è dedicato lo spazio del Ludobus Scombussolo in largo Calderoni, con giochi ed enigmi in legno.

Nei mercoledì di luglio sarà sempre possibile visitare il museo Baracca in orario serale, così come le mostre “Ridisegnare l’identità - Storie di forza, bellezza e coraggio”, curata dall’Istituto oncologico romagnolo e allestita nella sala Baracca, e “ConfortArte. Pittori e scultori per l’ospedale di Lugo”, nell’oratorio di Sant’Onofrio.

La viabilità del centro subirà modifiche a partire dalle 18 e fino alle 2. In particolare sarà imposto il divieto di circolazione in tutte le strade coinvolte dagli eventi e ci saranno numerose variazioni, come sensi vietati e obblighi di svolta, opportunamente segnalate.L