Lugo, un fico cresce da un tombino, poi viene rimosso

Dopo gli allagamenti della settimana scorsa a Lugo e le infuocate polemiche sulla manutenzione della rete fognaria, quello che ha immortalato Davide Solaroli, consigliere comunale uscente, e successivamente postato sui social, ha dell’incredibile.

Un fico di oltre un metro che è vigorosamente cresciuto da un tombino lungo via Felisio, uno di quelli che dovrebbe proprio raccogliere le acque durante le precipitazioni e smaltirle.

Un’immagine che, dopo aver strappato diversi sorrisi, ha indignato parecchi, soprattutto quelli nuovamente allagati nei giorni scorsi. E così il post è diventato virale, non solo in città.

«È davvero scandaloso – tuona Solaroli - che dopo quello che è successo e tutta la propaganda sulla rete fognaria possa essere cresciuta una pianta così grande. Il sindaco ha sempre detto di non poter sopportare l’erbetta nei marciapiedi, ma non si è accorto di una pianta in un tombino, che non è certamente cresciuta in una notte. Fortunatamente, dopo l’insurrezione popolare qualcosa deve aver fatto perché ieri è stata tagliata». A.CASA.