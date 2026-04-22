Lugo, ubriaco si abbassa i pantaloni al Luna Park davanti a tutti

LUGO. Ubriaco si cala i pantaloni mostrandosi nudo. Attimi di incredulità al Luna Park di Lugo quando l’altra sera un trentenne gambiano senza fissa dimora ha iniziato a barcollare delirando. Stando a quanto riferito da alcuni presenti, verso le 22 di lunedì l’africano si sarebbe introdotto all’interno dell’area in cui attualmente ci sono le giostre e si sarebbe calato i pantaloni, in un primo momento lasciando coperti i genitali. Questione di poco e la visione oscena si era concretizzata. Il tutto, pare, davanti agli occhi di alcuni minorenni e dei loro genitori.

Non ci sarebbe stato - fortunatamente, anche per lo stesso protagonista che probabilmente avrebbe rischiato il linciaggio - nessun tentativo di molestia sessualmente esplicita o atto violento nei confronti di quelli che erano malauguratamente inconsapevoli quanto inorriditi spettatori. Ad inveire contro quel deprecabile spettacolo ed evitare che il tutto degenerasse sarebbe stato subito il giostraio dirimpettaio, esortando il giovane a ricomporsi ed andare via, evitando di turbare i presenti.

Tuttavia, il verosimile elevato tasso alcolemico avrebbe azzerato qualsiasi possibilità di far ragionare lo straniero ed evitare l’intervento delle forze dell’ordine.

Sono stati gli stessi giostrai ad allertare gli agenti della Polizia locale della Bassa Romagna, nelle adiacenze col Nucleo antidegrado, e i carabinieri.

Un minuto dopo le divise erano sul posto e avevano individuato il gambiano, nel frattempo fatto allontanare al di là delle transenne del Luna Park, invitandolo a rivestirsi e spiegare l’accaduto.

Talmente ubriaco che in due hanno dovuto sorreggerlo ed accompagnarlo in prossimità della piazza per gli accertamenti del caso. E così a ridosso del monumento di Baracca si sono piazzati due mezzi della Polizia locale, i rispettivi nuclei Infortunistica e Antidegrado, e una pattuglia dei carabinieri. Gli altri lampeggianti blu che hanno illuminato la piazza erano quelli dell’ambulanza con cui l’extracomunitario è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Lugo. Gli agenti della PL hanno proceduto nei confronti del gambiano per manifesta ubriachezza in luoghi pubblici e atti contrari alla pubblica decenza.