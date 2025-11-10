Lugo, truffe, furti e maltrattamenti in famiglia: due arresti dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Lugo nelle ultime 48 ore hanno intensificato i controlli lungo le principali vie lughesi. L’attività ha permesso di rintracciare ed arrestare un italiano 57enne, già noto ai militari per le sue vicende penali, poiché destinato a scontare una pena di oltre due anni di reclusione per aver commesso furti e truffe nella provincia di Ravenna nel corso del 2022. L’uomo è rintracciato a Conselice e, una volta accertata con esattezza la sua identità, lo hanno accompagnato presso la casa circondariale di Ravenna.

Un altro uomo, di origini rumene, 40enne che, è stato rintracciato dai carabinieri di Bagnacavallo e accompagnato presso gli uffici di Lugo ove è stato arrestato poiché doveva scontare una pena di oltre tre anni di reclusione per aver commesso dal 2011 reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’arrestato è stato condotto presso il carcere di Ravenna.