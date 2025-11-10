Lugo, truffe, furti e maltrattamenti in famiglia: due arresti dei Carabinieri

Lugo
  • 10 novembre 2025
I Carabinieri della Compagnia di Lugo nelle ultime 48 ore hanno intensificato i controlli lungo le principali vie lughesi. L’attività ha permesso di rintracciare ed arrestare un italiano 57enne, già noto ai militari per le sue vicende penali, poiché destinato a scontare una pena di oltre due anni di reclusione per aver commesso furti e truffe nella provincia di Ravenna nel corso del 2022. L’uomo è rintracciato a Conselice e, una volta accertata con esattezza la sua identità, lo hanno accompagnato presso la casa circondariale di Ravenna.

Un altro uomo, di origini rumene, 40enne che, è stato rintracciato dai carabinieri di Bagnacavallo e accompagnato presso gli uffici di Lugo ove è stato arrestato poiché doveva scontare una pena di oltre tre anni di reclusione per aver commesso dal 2011 reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’arrestato è stato condotto presso il carcere di Ravenna.

Patente sospesa ed etilometro

I controlli hanno anche interessato diversi automobilisti e persone appiedate, soprattutto in orario serale, infatti i Carabinieri di Conselice durante il servizio perlustrativo della scorsa notte hanno notato un uomo, conosciuto per le sue vicende penali, che era alla guida di un veicolo nonostante avesse la patente sospesa. Tale condotta non è sfuggita ai militari che lo hanno fermato e, nell’occasione, invitato a sottoporsi all’alcoltest. Il suo rifiuto opposto ai Carabinieri ha comunque configurato la relativa violazione e pertanto è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna. Il suo veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Anche un altro automobilista è stato sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo alla guida della sua autovettura sotto influenza dell’alcol; si è sottoposto al test ed è risultato positivo, con un tasso alcolemico del doppio più alto a quello consentito. Anche in questa situazione gli è stata ritirata la patente di guida e sarà denunciato alla locale Autorità Giudiziaria.

