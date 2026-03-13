Lugo, truffa del finto incidente con i gessetti colorati: colti sul fatto dai Carabinieri mentre raggirano un’anziana

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo, a seguito di diverse segnalazioni di tentate truffe telefoniche del falso Carabiniere che si stavano verificando sul territorio, hanno messo in atto uno specifico servizio straordinario e nel primo pomeriggio di ieri hanno sventato un tentativo di truffa aggravata ai danni di un’anziana signora, arrestando in flagranza due uomini. L’intervento tempestivo di una pattuglia ha impedito che i malviventi portassero a termine il raggiro, riconducibile alla nota “truffa dello specchietto” o del “finto sinistro stradale”.