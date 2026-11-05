Lugo, troppe nutrie al parco Golfera: via agli interventi di cattura

A seguito di segnalazioni dei membri della Consulta di Lugo ovest e di diversi cittadini, oltre che dell’attività di controllo dei tecnici del Servizio Igiene, Sanità, Educazione Ambientale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, è stato segnalato un sovrannumero di nutrie nell’area del parco Golfera, a Lugo. Gli organi della Provincia di Ravenna preposti al controllo della specie, già intervenuti in passato sul medesimo problema, hanno preso in carico la segnalazione e avviato la macchina operativa, con i primi interventi di cattura previsti a breve. L’obiettivo prioritario sarà quello di mitigare l’impatto della specie sul territorio, ridimensionando il disequilibrio numerico.

“Si ricorda ai cittadini - sottolinea l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna - che è possibile segnalare la presenza di nutrie, considerati animali infestanti e privi di predatori sul nostro territorio, tramite la compilazione di un modulo reperibile sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e presso l’Urp del Comune di Lugo, al quale poi andrà riconsegnato. La proliferazione delle nutrie costituisce una minaccia per la biodiversità, può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone ed è favorita dalla momentanea assenza di predatori naturali. Le segnalazioni dei cittadini tramite i canali ufficiali contribuiscono in maniera efficace al contrasto di questo fenomeno. Si ricorda altresì che è tassativamente vietato nutrire gli animali selvatici al parco Golfera, anche in virtù del fatto che i resti di cibo possono attirare e sostenere specie onnivore e opportunistiche quali nutrie e topi”.