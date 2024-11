Lugo, tour in bicicletta per conoscere le case a chilometro zero

LUGO. In tour in bicicletta per conoscere chi realizza case “a chilometro zero”, ossia con materiali reperibili sul territorio. L’iniziativa rientra nel progetto ‘Futuro green’ dedicato al mondo della sostenibilità, ad opera dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Dopo la visita al lago dei gelsi di Cotignola, sabato 30 novembre è dunque in programma una pedalata da Lugo a Massa Lombarda per visitare la Wasp. L’azienda aprirà i suoi cancelli per “far conoscere da vicino tecniche innovative di costruzione a basso impatto”. L’obiettivo della Wasp è infatti “costruire case a km0, utilizzando quindi materiali reperibili sul territorio”. Il ritrovo è alle 9.20 con la propria bici (oppure contattare il bike sharing di Lugo) al parco del Tondo a Lugo (ingresso viale degli Orsini). Alle 10 tappa al parco Ciampi a Sant’Agata sul Santerno e poi arrivo a Massa Lombarda. La conclusione è prevista alle 12, il rientro sarà in autonomia. E’ consigliato abbigliamento “comodo e caldo”. In caso di maltempo l’attività sarà ridotta alla sola visita guidata alla Wasp, dalle 10.30 alle 12. L’evento è gratuito e aperto a tutti, ma è necessaria l’iscrizione.