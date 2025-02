Lugo, torna la Ciclostorica: pedalate e promozione turistica

Anche nel 2025 Lugo e i suoi dintorni saranno tappa del Giro d’Italia d’Epoca (Gide). Precisamente la decima tappa del progetto nazionale dedicato a questa forma di turismo di nicchia su due ruote, con un evento che interesserà il centro storico lughese e le strade del territorio sabato 30 e domenica 31 agosto.

Le tappe di quest’anno sono state presentate nel Ssalone d’onore del Coni e per la dodicesima volta l’associazione Girodellaromagna.net porterà il colorato evento che unisce sport, salute, cultura, gastronomia e promozione nel territorio lughese.

Nell’ultimo fine settimana di agosto sono attesi a Lugo circa 150-180 ciclisti, provenienti da varie regioni italiane e da qualche Paese europeo. Uomini e donne che arriveranno in sella a biciclette risalenti anche agli anni ’20 del Novecento, indossando costumi d’epoca per un vero spettacolo di colori e allegria, romanticamente declinati nell’estetica di un ciclismo d’altri tempi.

Sabato 30 agosto l’evento, organizzato da Girodellaromagna.net e aperto a tutti - anche a chi non fosse in possesso di una bici d’epoca -, riporterà i cicloturisti a Comacchio, replicando l’edizione 2024 che valse a quella lughese il titolo di migliore tappa del Gide 2024. Quasi una “crociera su due ruote” con pranzo alle antiche pescherie della città lagunare e cena di gala al Pavaglione.

Domenica 31 la tappa ufficiale della Ciclostorica partirà dal monumento a Baracca con tre percorsi di diverse lunghezze, che attraverseranno i comuni di Lugo, Cotignola, Castel Bolognese, Bagnara, Solarolo e Faenza.

«L’escursione del sabato a Comacchio riproporrà la felice esperienza dell’anno scorso - spiega Oscar Pirazzini, vicepresidente dell’associazione Girodellaromagna.net -. La domenica ci spingeremo al di fuori della Bassa Romagna e, come già accaduto in alcune precedenti occasioni, toccheremo la collina faentina, attraversando percorsi che si snodano in prossimità delle vie d’acqua e ammirando il bellissimo Mulino Scodellino, grazie anche alla collaborazione con il polo universitario di Tebano e alcune cantine di quel territorio, dove si rifocilleranno i cicloturisti. Puntiamo molto sull’enogastronomia, i prodotti locali e la nostra cucina. Oltre al nostro stand al Pavaglione, per tutto il fine settimana ci sarà una mostra mercato della bici d’epoca. La nostra associazione è nata 15 anni fa con un obiettivo preciso: sostenere la bicicletta come strumento particolarmente adeguato per la promozione turistica».

«Non possiamo che ringraziare l’associazione Girodellaromagna.net per questa iniziativa, ormai un atteso e colorato appuntamento fisso di fine estate a Lugo - commenta in proposito l’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato -. Il Giro d’Italia d’Epoca è una manifestazione di rilievo nazionale, seguita anche dalla Rai, che porta sotto i riflettori un tipo di ciclismo di nicchia che tiene insieme pratica sportiva, itinerari turistici, gastronomici e storico-culturali, alimentando un passaparola virtuoso per la nostra città e l’intero territorio della Bassa Romagna».